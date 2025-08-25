Беременна в 11: в США арестовали супругов, чья приемная дочь родила ребенка

В США арестовали супругов, чья 11-летняя приемная дочь родила ребенка

В США арестовали 33-летнюю Шери Уокер и ее 34-летнего мужа Дастина Уокера из Оклахомы по подозрению в неисполнении родительских обязанностей. Основанием для задержания стало то, что их 11-летняя приемная дочь оказалась беременной и родила ребенка в домашних условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным властей, девочка родила на 36-й неделе беременности. Все это время она не проходила медицинских обследований, а в момент начала схваток родители не обратились за помощью врачей.

Помощник окружного прокурора Джанет Хатсон отметила, что об этом случае опека и службы защиты детей узнали только тогда, когда школьницу доставили в больницу на послеродовое обследование. По словам родителей, они якобы не знали о беременности дочери, однако прокурор усомнилась в этих утверждениях.

Сейчас девочку и других детей изъяли из семьи. Власти ожидают результаты теста ДНК, который должен установить личность отца новорожденного.

