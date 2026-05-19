Парк юрского периода: ученые совершили прорыв в возрождении вымерших видов

Дарья Орлова
Биологи создали уникальную систему инкубации.

Могут ли когда-либо возродить динозавров возможно ли это

Daily Mail: специалисты совершили прорыв в возрождении вымерших видов

В США специалисты успешно вывели здоровых цыплят из полностью искусственного яйца, создав уникальную систему инкубации. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Разработка принадлежит компании Colossal Biosciences, которая ставит своей целью возвращение к жизни давно исчезнувших обитателей планеты.

Инженеры спроектировали оболочку, которая максимально точно воссоздает условия внутри настоящего яйца, позволяя эмбриону полноценно развиваться вне родительского гнезда.

По заявлению представителей организации, данное устройство меняет правила игры в биологии, доказывая возможность роста птицы в искусственной среде.

Второй этап эксперимента включал использование 3D-печатного каркаса и специальной мембраны на основе силикона. Эта конструкция обеспечивает свободный доступ кислорода из атмосферы через микроскопические поры, имитируя естественный газообмен живой скорлупы.

В отличие от предыдущих попыток мирового научного сообщества, данная методика не требует подачи чистого кислорода, который ранее повреждал ДНК подопытных.

В верхней части «яйца» предусмотрено прозрачное окно, позволяющее экспертам наблюдать за каждой стадией формирования организма в режиме реального времени.

Эмбрионы извлекались из обычных куриных яиц на ранней стадии и перемещались в рукотворные капсулы, где после 18 дней созревания вылуплялись полноценные птенцы.

Технология станет ключевой для воссоздания гигантской моа из Новой Зеландии — птицы весом 230 килограммов и ростом более трех метров, для которой в современном мире просто нет подходящих по размеру яиц у живых сородичей.

Кроме того, проект может спасти исчезающие виды птиц, популяризируя лабораторное выращивание пернатых без участия живых наседок. Ученые также планируют использовать аналогичные методы для работы с ДНК мамонтов и других древних млекопитающих.

