«Издеваетесь, что ли?» — Лера Кудрявцева о позднем материнстве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Знаменитость напомнила, что у нее два ребенка.

Лера Кудрявцева высказалась о материнстве и сравнила себя с Мариной Федункив

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лера Кудрявцева сравнила себя с Мариной Федункив в семейном вопросе

Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась, отвечая на вопрос о планах родить еще одного ребенка. Об этом написали МК.RU.

По словам знаменитости, она не думает, что сможет выносить третьего наследника, поскольку ей не позволяет возраст. На данный момент Кудрявцевой 54 года. При этом она отметила, что дети у нее уже есть — младшая дочь Мария, которой исполнилось семь лет, и 35-летний сын Жан.

«Мне куда? Вы издеваетесь, что ли? У меня и дочка, и сыночек. Нет, ребят, уже все! Сколько мне лет!» — заявила Лера.

При этом она вспомнила опыт актрисы Марины Федункив, которая родила первенца в октябре прошлого года. Родила артистка в 53 года.

«Федункив — молодец, до сих пор кормит. Но я — нет», — добавила Кудрявцева.

К тому же издание МК.RU поинтересовалось у телеведущей ее отношениями с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. До этого к паре было приковано внимание после конфликта: Кудрявцева признавалась, что из последних сил борется с зависимостью супруга, а он в свою очередь ответил на это постом в соцсети.

«Я про это точно не буду говорить. Личную жизнь комментировать не хочу», — пояснила телеведущая.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Марина Федункив рассказала о позднем материнстве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

«Издеваетесь, что ли?» — Лера Кудрявцева о позднем материнстве
