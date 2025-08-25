Тайная свадьба: Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 150 0

Кольца молодоженам выносил сын знаменитости.

Тайная свадьба: Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агата Муцениеце сменила фамилию

Актриса Агата Муцениеце тайно вышла замуж на музыканта Петра Дрангу. Торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы. Эксклюзивные кадры с мероприятия выложило издание Super.ru.

На праздник пара пригласила только самых близких. Также известно, что звезда сменила фамилию в соцсетях. Как писало издание, кольца молодоженам выносил сын Агаты Тимофей Прилучный, который до этого долгое время не поддерживал с ней контакт.

По совпадению, у бывшего мужа Агаты Павла Прилучного в этот же день состоялась третья годовщина свадьбы с актрисой Зепюр Брутян.

Уточнялось, что до этого Дранга ни разу не был женат, а Муцениеце переживал скандальный развод с Прилучным, от которого у него есть двое детей — Тимофей и Мия. При этом Агата скоро станет мамой еще раз, о чем активно рассказывает в соцсети. Беременность звезда переживает с трудностями — у нее проявились кожные высыпания.

«Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — эмоционально отмечала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце готовится к свадьбе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

0:36
Тело подает сигналы: как неверно подобранный матрас может навредить позвоночнику
0:10
В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя
23:57
В Петербурге откроют 30 новых школ и 26 детских садов в 2025 году
23:55
Солнце в действии: очередная вспышка вызвала магнитную бурю
23:40
Это правда помогает: назван самый эффективный способ борьбы с борщевиком
23:25
Соль или сахар: россияне рассказали, от чего отказаться проще

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025