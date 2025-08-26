Гаубицы Д-30 громят позиции ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Артиллеристы эффективно работают по огневым точкам противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили минометные расчеты и блиндажи с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские силы продолжают выполнять боевые задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Бойцы ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от границы для формирования «санитарной зоны» и защиты мирного населения.

В ходе формирования зоны безопасности ВС РФ также уничтожают обнаруженные замаскированные огневые точки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов боевиков ВСУ в зоне СВО.

Так, на предоставленных Минобороны РФ видеоматериалах видно, как расчеты гаубиц Д-30 уверенно и слаженно ведут огонь по противнику, уничтожая технику и живую силу ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

