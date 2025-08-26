Пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина ищут вторые сутки

Эфирная новость 36 0

Супруга пловца намерена написать заявление в турецкую прокуратуру, поскольку считает, что организаторы мероприятия проявили беспечность.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К поискам пропавшего в Стамбуле россиянина подключают беспилотники и водолазов. С рассветом операция в проливе Босфор возобновится. А пока судьба Николая Свечникова остается неизвестной.

Тренера по плаванию не могут найти уже вторые сутки. При этом родственники россиянина, которые также находятся на месте, обвиняют организаторов в медлительности.

Поиски начались не сразу. И это может оказаться ключевым фактором, поскольку время было упущено.

«Мы проехали от старта на лодке — от старта до финиша. Убедились в том, что все лодки спасательные были задействованы в работе. Его также ищут водолазы. Также спецтехника подключена. Были еще раз в полицейском участке, дали показания», — рассказала супруга Николая Свечникова Антонина Свечникова.

Сегодня же супруга пропавшего напишет заявление в турецкую прокуратуру. Между тем к поискам планируют подключить военно-морские силы — и, если позволит погода, в небо поднимут вертолеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

8:26
Останки молодого шерстистого мамонта нашли в Краснодарском крае
8:24
Микрофибра или влажные салфетки: что лучше справится с грязью в салоне авто
8:07
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
8:04
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025
7:48
Канцлер ФРГ призвал пересмотреть систему пособий в стране
7:30
Танки Т-72Б3М сравняли с землей укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025