Пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина ищут вторые сутки
Супруга пловца намерена написать заявление в турецкую прокуратуру, поскольку считает, что организаторы мероприятия проявили беспечность.
К поискам пропавшего в Стамбуле россиянина подключают беспилотники и водолазов. С рассветом операция в проливе Босфор возобновится. А пока судьба Николая Свечникова остается неизвестной.
Тренера по плаванию не могут найти уже вторые сутки. При этом родственники россиянина, которые также находятся на месте, обвиняют организаторов в медлительности.
Поиски начались не сразу. И это может оказаться ключевым фактором, поскольку время было упущено.
«Мы проехали от старта на лодке — от старта до финиша. Убедились в том, что все лодки спасательные были задействованы в работе. Его также ищут водолазы. Также спецтехника подключена. Были еще раз в полицейском участке, дали показания», — рассказала супруга Николая Свечникова Антонина Свечникова.
Сегодня же супруга пропавшего напишет заявление в турецкую прокуратуру. Между тем к поискам планируют подключить военно-морские силы — и, если позволит погода, в небо поднимут вертолеты.
