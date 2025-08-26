Надежда умирает последней: сын застрявшей на пике Победы альпинистки уверен, что она еще жива

Спасательной операции препятствуют неблагоприятные погодные условия.

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной уверен, что она еще жива

Сын альпинистки Натальи Наговициной обратился в МИД, к главе Следственного комитета и генеральному прокурору.

В соцсетях он опубликовал кадры с дрона и написал, что неделю назад Наталья активно махала рукой из палатки на склоне горы. По словам сына, его мать — опытная альпинистка.

Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной

Он уверен в том, что она жива и сейчас — спустя две недели после того, как сломала ногу и осталась на высоте больше семи тысяч метров.

При этом погода оставляет на продолжение спасательной операции не больше двух дней. Предыдущие попытки отправить за россиянкой вертолет и даже дрон провалились из-за плохих метеоусловий.

Накануне поисковую операцию на пике Победы в Киргизии официально свернули. А специалисты отмечали, что организовать следующую удастся не раньше лета 2026 года.

