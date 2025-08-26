В России растет количество ошибочно выписанных водителям штрафов из-за некорректной работы «умных камер»

Каждый пятый штраф за непристегнутый ремень приходит российским водителям по ошибке. И это несмотря на широкое внедрение на наших дорогах современных цифровых систем. Как говорят эксперты, вечером и ночью «умные камеры» становятся менее зоркими. Искусственному интеллекту уже не так просто распознать, пристегнут ремень или нет. Особенно, если водитель в темной одежде. Можно ли оспорить такие штрафы? И как предлагают решать проблему — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Авария на Новорижском шоссе разделила жизнь Елены Волховой на «до» и «после». Ее машину закрутило. Затем удар в столб — и девушка вылетает из салона. Деталей не помнит, но полученные травмы говорят сами за себя. Ремень безопасности в тот момент был не пристегнут.

«В таких авариях вообще не выживают. Странным образом, чудесным, я осталась жива. Возможно, если бы я была пристегнута, я бы не получила таких травм», — признается пострадавшая.

Кадры испытаний наглядно показывают — зачем нужно пристегиваться. В момент столкновения манекен летит вперед. Ломает ноги и, вероятнее всего, шею. Результат фатальный.

«У нас многие считают, что на заднем сидении пристегиваться не надо. Вот что будет, если и сзади пассажира не пристегнуты. Мало того, что пассажир на переднем сиденье получает травмы о переднюю панель, его догоняет сзади сидящий и наносит дополнительные травмы, ломая спинку сиденья», — отмечает Денис Загарин, руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ», доктор технических наук.

С теми, кто не пристегивается, ведут активную борьбу. Штрафы для водителя — полторы тысячи рублей, для пассажира — 500. Нарушителей на дорогах ловят умные камеры. В том числе, с применением технологии искусственного интеллекта.

«Камера сначала пытается разглядеть наличие ремня, проходящего по груди водителя или пассажира. Если она его не видит, делает снимок и водитель получает штраф», — объясняет Григорий Шухман, разработчик ГОСТ для дорожных камер.

Парадоксально, но для многих водителей появление умных цифровых систем обернулось неожиданной проблемой. Штрафы стали приходить им как раз за пристегнутый ремень.

Камеры фиксации, ввиду технических особенностей, снимают в черно-белом режиме. И тут возникают спорные ситуации. Например, когда на улице пасмурно, в салоне темно, да еще и одежда черного цвета. Распознать на груди ремень в таких условиях бывает невозможно. И приходят штрафы. Нередко, ошибочные. Чтобы их искоренить, инициативная группа предлагает сделать ремни яркими и контрастными — так их точно получится распознать, на любой одежде и при любой погоде.

По оценкам экспертов, количество таких ошибочных штрафов может достигать 20%. То есть, каждый пятый водитель получил наказание за то, чего не совершал. В их числе оказался и Михаил Алексеев. Штраф хотели обжаловать в суде, но безрезультатно.

«Судья указал, что съемка произведена на аппарат, аппарат сертифицирован. Соответственно, нет оснований для отмены данного постановления», — рассказывает автомобилист.

Юристы говорят, процесс обжалования долгий и сложный. На руках необходимо иметь неоспоримые доказательства.

«Фотографии, записи с видеорегистратора, показания свидетелей, но в любом случае у каждого человека, с точки зрения Комитета Российской Федерации, остается право на оспаривание любого действия, любого лишения сотрудников ДПС или каких-то иных органов», — отмечает автоюрист Михаил Захаров.

Инициатива с изменением цвета ремня безопасности пока далека от реальности. Это лишь одна из идей, которые прозвучали в рамках научной дискуссии. Среди других мер рассматривают запрет заглушек, и контроль работы датчиков непристегнутого ремня. Но все эти предложения требуют серьезных законодательных изменений.

