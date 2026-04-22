Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Злоумышленник выбрал необычный способ закончить разговор.

Чемпионат по пощечинам закончился переломом челюсти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Чемпионат по пощечинам в Саратовской области закончился переломом челюсти

В городе Пугачеве Саратовской области мужчина устроил спонтанный чемпионат по пощечинам и сломал челюсть своему 38-летнему приятелю. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Двое знакомых распивали спиртные напитки, когда одного из них начало сильно раздражать поведение собеседника. Вместо того чтобы прекратить застолье, мужчина решил провести импровизированный конкурс по нанесению ударов по лицу.

«В итоге дружеские посиделки закончились спонтанным чемпионатом по раздаче пощечин, после которого заявитель обратился в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. В больнице ему диагностировали перелом челюсти в двух местах.

Победившего в поединке злоумышленника оперативно доставили в отдел полиции. На допросе мужчина полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Последние новости

14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки
14:16
Украина может возобновить поставки по «Дружбе» через несколько часов

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

