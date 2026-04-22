На Украине обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение жертв Волынской резни

Ученым предстоит оценить масштабы братской могилы.

Пока Европа всячески пытается поддержать киевский режим, вскрываются новые подробности преступлений, которые совершили предки нынешних украинских чиновников и военных.

Польские археологи обнаружили на Украине ранее неизвестное массовое захоронение жертв Волынской резни. Масштабы братской могилы еще предстоит оценить. Раскопки будут идти до 1 мая.

Напомним, украинские националисты в ходе погромов в 1943–1944 годах прошлого века убили свыше ста тысяч поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День памяти жертв геноцида советского народа ФСБ рассекретила документы допроса начальника отдела военнопленных XX военного округа Курта фон Остеррайха. В них содержатся показания о том, что нормы питания для советских пленных были ниже, чем для пленных англичан и французов: 100 граммов хлеба и литр водянистого супа в день. За попытку побега советских граждан расстреливали без предупреждения.

Памятные мероприятия прошли в России и Германии. На кладбище Гюттерфельде посол РФ Сергей Нечаев возложил венки к советскому захоронению, где покоятся более 1400 узников принудительного труда. В деревне Зайцево Ленинградской области цветы возложили к мемориалу жертвам геноцида — 44-метровой стеле с 150 бронзовыми барельефами реальных людей. Именно здесь немцы возвели несколько лагерей, в том числе детский, где у детей забирали кровь для раненых фашистов.

