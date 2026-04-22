Умер известный продюсер и музыкант Евгений Горенбург

Умер известный свердловский рок-музыкант Евгений Горенбург. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона — талантливый музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург», — проинформировал глава региона.

Артисту было 66 лет. Причина смерти озвучена не была.

Паслер также отметил, что музыкант внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, который стал частью идентичности Свердловской области.

Кроме того, губернатор добавил, что Горенбург был одним из вдохновителей таких музыкальных фестивалей, как: «Старый Новый Рок», «Ночь Музыки». Также артист был автором книжного фестиваля «Красная строка».

Глава области напомнил, что рокер поддерживал талантливых молодых музыкантов, помогая им выступить на большой сцене, а также создавал пространства для развития творчества и культурной среды.

Паслер подчеркнул, что уход Горенбурга — это невосполнимая утрата не только для его близких, но и для всего профессионального музыкального сообщества.

