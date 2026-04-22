В Бурятии задержаны организаторы похода погибших туристов

Сотрудники правоохранительных органов Республики Бурятия заключили под стражу трех организаторов коммерческого похода, завершившегося гибелью троих участников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ходом расследования.

Среди задержанных оказались директор турфирмы, продавшей экстремальное путешествие, его заместитель и гид-инструктор, непосредственно сопровождавший группу на маршруте. Следствие намерено предъявить им официальные обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тревожные вести с высочайшей вершины Восточного Саяна поступили 21 апреля. Группа из пятнадцати человек стартовала из базового лагеря еще 18 апреля, планируя покорить пик Мунку-Сардык. Однако погодные условия и просчеты в организации привели к гибели туристов.

Спустя трое суток путешественники небольшими группами начали выходить к придорожному кафе, где и стало известно о потерях. Выяснилось, что три члена команды скончались от переохлаждения во время спуска.

Именно владелец заведения, куда добрались выжившие, вызвал на место спасательные службы.

Сотрудники МЧС проводят сложную операцию по транспортировке тел погибших с труднодоступного горного рельефа вниз.

