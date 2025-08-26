В России спрогнозировали ставки по ипотеке на 2026 год

Газета.ру: ставки по рыночной ипотеке упадут до 12% в 2026 году

В российских банках ставки по рыночной ипотеке упадут до 12% в 2026 году. Такой прогноз для портала Газета.ру озвучил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Как отметил специалист, средние ставки по ипотеке в России, с учетом тех, которые были выданы раньше, вновь на позициях начала 2023 года. Селезнев подчеркнул, что банки выдают новые займы, в среднем, под 21,5% годовых, тогда как весной этот показатель был выше.

«При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15-16% к концу этого года и до 12% в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но, в принципе, это реально», — пояснил Селезнев.

При таком развитии событий массовый спрос на ипотеку по-прежнему затруднен. Помимо этого, доля рыночных займов не будет выше 50%, а также коснется по большей части альтернативных сделок вроде обмена жилья с небольшой доплатой.

До этого, 25 июля, Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%. По прогнозу Банка России, в обычном сценарии средняя ключевая ставка в текущем году останется в пределах 18,8–19,6% годовых, а в следующем понизится до 12–13% годовых.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX