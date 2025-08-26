ФАС открыла несколько дел из-за завышения цен на бензин в регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько дел о нарушениях законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на автозаправочных станциях в различных регионах России. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Представитель ФАС подчеркнул, что служба продолжит мониторинг ситуации. Идет проверка стоимости топлива примерно на 12 тысячах автозаправок по всей стране, чтобы выявить возможные нарушения и принять меры при необходимости.

Совещание провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Участие приняли представители профильных министерств, нефтяных компаний и депутаты. В ходе встречи обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов в условиях высокого летнего спроса, вопросы поставок топлива в регионы, а также обеспечение горючим сельхозпроизводителей.

Александр Новак поручил Минэнерго следить за рынком для сохранения стабильности, а Минэкономразвития провести детальный анализ факторов, влияющих на формирование цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.