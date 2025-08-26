Польша и Финляндия намерены восстановить приграничные болота для защиты от России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Так в странах решили бороться еще и с изменениями климата.

Польша и Финляндия решили восстановить приграничные болота для защиты от России

Фото: www.globallookpress.com/Swamp Poland

Politico: Польша и Финляндия собираются восстановить болота для защиты от России

Правительства Польши и Финляндии изучают возможность восстановления приграничных болот на своих территориях в качестве меры защиты от России. Об сообщило издание Politico.

По словам генерального директора по вопросам природы в Министерстве окружающей среды Финляндии Тарьи Хааранен, это решение позволяет достичь сразу нескольких целей, включая укрепление границ и борьбу с изменением климата.

По задумке местных властей, восстановленные заболоченные территории должны стать преградой для возможного передвижения военной техники и грузовиков.

Недавно Финляндия начала строительство забора вблизи линии российской границы, а аналогичные меры принимает Эстония, ограничивая проезд на пограничных пунктах. В то же время Россия неоднократно заявляла о своей мирной позиции и готовности к диалогу на равных условиях, попросив Запад прекратить демонизацию страны ради политических целей.

Тем временем, в Словакии жестко раскритиковали удары Украины по «Дружбе». Подобные атаки на гражданскую инфраструктуру должны осуждать все государства, заявили в стране.

