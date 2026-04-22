Без запрета на нефть: ЕК может пересмотреть 20-й пакет санкций против России

Мария Гоманюк
Инициативу вынесли на обсуждение государств Евросоюза. На предстоящей встрече также поднимут вопрос финансовой поддержки Украины.

Почему ЕК может убрать санкции на запрет перевозки нефти

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) утвердить 20-й пакет санкций против России в сокращенном виде. Из него исключили один из ключевых пунктов — полный запрет на транспортировку российской нефти. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе в беседе с ТАСС.

По его информации, инициатива вынесена на обсуждение государств ЕС. Рассмотрение пройдет на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС.

На той же встрече собираются обсудить и вопрос финансовой поддержки Украины. На повестке дня пакет помощи киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро, который также должен быть согласован странами союза.

До этого позицию по санкциям обозначили в Словакии. Министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар заявил, что Братислава намерена блокировать принятие нового пакета ограничений до тех пор, пока не получит гарантии возобновления работы нефтепровода «Дружба». При этом, по его словам, словацкие власти не возражают против выделения кредита Украине, который ранее задерживали из-за позиции Венгрии.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Песков заявил, что Россия остается важным игроком на энергетическом рынке вопреки санкциям США.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

