Началось голосование по проектам развития городской среды при поддержке «Единой России»

Конкурс уже стал проводником позитивных изменений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды. По всей стране активисты поддержали начало массовыми субботниками и спортивными мероприятиями.

В Амурской области привели в порядок территорию у озера в Благовещенске. В Ярославской области в одном из парков, который восстановили благодаря проекту, провели зарядку.

«Ничего вообще не было, просто деревья и грязь. Теперь это красота, это вообще прекрасно. Молодцы, что сделали: и взрослым есть где погулять, и детям есть где развлечься», — рассказала жительница Ярославской области Лидия Иванова.

Благодаря проекту «Единой России» в Красноярском крае за пять лет обновили 50 тысяч общественных пространств и дворов.

В Ростовской области благоустроили почти 700 объектов. А в Донецке после реконструкции открылся парк Энергетиков, за который проголосовали жители. В Омске продолжается обновление набережной Иртыша.

Как подчеркнул президент, конкурс уже стал проводником позитивных изменений. В 2025 году в онлайн-голосовании приняли участие свыше 16,5 миллиона граждан.

