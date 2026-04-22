Началось голосование по проектам развития городской среды при поддержке «Единой России»

Президент России Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды. По всей стране активисты поддержали начало массовыми субботниками и спортивными мероприятиями.

В Амурской области привели в порядок территорию у озера в Благовещенске. В Ярославской области в одном из парков, который восстановили благодаря проекту, провели зарядку.

«Ничего вообще не было, просто деревья и грязь. Теперь это красота, это вообще прекрасно. Молодцы, что сделали: и взрослым есть где погулять, и детям есть где развлечься», — рассказала жительница Ярославской области Лидия Иванова.

Благодаря проекту «Единой России» в Красноярском крае за пять лет обновили 50 тысяч общественных пространств и дворов.

В Ростовской области благоустроили почти 700 объектов. А в Донецке после реконструкции открылся парк Энергетиков, за который проголосовали жители. В Омске продолжается обновление набережной Иртыша.

Как подчеркнул президент, конкурс уже стал проводником позитивных изменений. В 2025 году в онлайн-голосовании приняли участие свыше 16,5 миллиона граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.