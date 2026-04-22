Умер легендарный рокер и сооснователь группы Traffic Дэйв Мейсон

Дарья Орлова
Мировая музыкальная индустрия скорбит по выдающемуся гитаристу, чье мастерство украсило альбомы Rolling Stones и Джими Хендрикса.

Фото: © Getty Images/Keystone Features/Hulton Archive

Британский гитарист и автор песен Дэйв Мейсон, ставший одним из создателей культового рок-коллектива Traffic, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила газета Variety.

Точные причины смерти на данный момент официально не разглашаются. В минувшем году музыканту пришлось принять непростое решение об отмене своего запланированного гастрольного тура.

Данный шаг был продиктован серьезным ухудшением состояния здоровья исполнителя, которое не позволило ему продолжать полноценную концертную деятельность.

Творческий путь Мейсона был отмечен высочайшим признанием в профессиональной среде: в 2004 году он удостоился чести быть включенным в Зал славы рок-н-ролла в качестве участника первого состава Traffic.

Широкую популярность Дэйв обрел благодаря написанию таких фундаментальных для рок-музыки произведений, как «Hole in My Shoe» и «Feelin’ Alright».

Несмотря на то, что коммуникация внутри коллектива зачастую была омрачена конфликтами и непростыми личными отношениями, роль Мейсона в становлении группы неоспорима.

Он приложил руку к созданию первых двух знаковых пластинок команды — «Mr. Fantasy», вышедшей в 1967 году, и одноименного альбома «Traffic» 1968 года.

Помимо работы в коллективе, Мейсон пользовался огромным авторитетом как сессионный музыкант. Его гитарные партии можно услышать на легендарных записях других звезд первой величины.

В частности, в 1968 году Мейсон активно сотрудничал с группой Rolling Stones во время подготовки их знаменитого альбома «Beggars Banquet».

В тот же период музыкант внес свой вклад в запись пластинки Джими Хендрикса «Electric Ladyland». Именно 12-струнная акустическая гитара Мейсона создает неповторимое звучание в одной из самых известных песен в истории рока — «All Along the Watchtower».

