В Сызрани упали и сдетонировали 11 украинских беспилотников

Инцидент произошел утром 22 апреля. После атаки вражеских дронов частично обрушился подъезд многоквартирного дома.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; MAX/Следком; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Сызрани Самарской области упали не менее 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в канале мессенджера МАКС.
Инцидент произошел утром 22 апреля, когда Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию города.
Ранее, как писал 5-tv.ru, стало известно о пострадавших в результате происшествия. В Минздраве России сообщили, что один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Всего в медучреждениях региона остаются трое пострадавших.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что общее число пострадавших достигло 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Троих госпитализировали, остальным оказали помощь на месте, с людьми работают психологи.
После атаки украинских дронов частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте продолжают работать экстренные службы. В ликвидации последствий задействовали около 300 спасателей и более 80 единиц техники.
Контроль за проведением поисково-спасательных работ осуществляет глава МЧС России Александр Куренков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
25%
Нашли ошибку?