Глава СК РФ поручил принять меры по спасению альпинистки Наговициной

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сына туристки.

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по спасению альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы в Киргизии. В ведомстве отреагировали на обращение сына россиянки, Михаила, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России в Telegram-канале.

«А. И. Бастрыкин поручил обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки», — указано в публикации.

Сын Наговициной попросил провести аэросъемку в районе горы, чтобы убедиться, что его мать жива.

Ранее стали известны точные координаты нахождения альпинистки. В последний раз Наталья Наговицина выходила на связь 16 августа. Тогда у женщины практически не осталось воды и еды. Вероятнее всего, все это время она вынуждена была спасаться от холода в спальном мешке и разорванной палатке. В МЧС Киргизии предполагали, что россиянка погибла.

