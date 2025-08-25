Все еще есть шанс? Спасатели получили точные координаты альпинистки Наговициной

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Женщина находится на пике Победы с 12 августа.

Все еще есть шанс? Спасатели получили точные координаты альпинистки Наговициной

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

У спасателей есть точные сведения о местонахождении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии больше десяти дней назад. Об этом пишет ТАСС.

Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков рассказал, что поисково-спасательные работы в месте нахождения альпинистки завершены. Теперь у них есть точные координаты, где находится женщина. При спуске с горы она сломала ногу, поэтому не может самостоятельно передвигаться. Греков пояснил, что альпинистка находится на небольшой площадке на высоте больше семи тысяч метров.

Греков добавил, что несмотря на наличие новой информации, они не могут подтвердить гибель Наговициной.

«Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на Еврокоптере (на особом вертолете — Прим.ред.), но подходящей погоды нет», — сказал Дмитрий Греков.

В последний раз Наталья Наговицина выходила на связь 16 августа. Тогда у женщины практически не осталось воды и еды. Вероятнее всего, все это время она вынуждена была спасаться от холода в спальном мешке и разорванной палатке. В МЧС Киргизии предполагают, что россиянка погибла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что операция по спасению Наговициной окончена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

