Трое подростков получили тюремные сроки за подготовку терактов в регионах РФ

Эфирная новость 43 0

Они проведут в колонии несколько лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вместо школы — воспитательная колония. В Ставропольском крае, Сахалинской и Ивановской областях за подготовку терактов осуждены трое подростков.

По данным следствия, один из них создал канал, где пропагандировал запрещенную в России идеологию. Прошел обучение по изготовлению взрывных устройств и пытался подорвать стратегический объект. Преступления под руководством кураторов из международных террористических организаций готовили еще двое несовершеннолетних.

Суды приговорили фигурантов к срокам до шести лет. Следственный комитет и ФСБ предупреждают подростков об уголовной ответственности за терроризм, в том числе в интернете. Их возраст не является смягчающим обстоятельством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

14:35
На юго-востоке Эстонии нашли обломки украинского беспилотника
14:20
Молдаване в России требуют открыть больше избирательных участков
14:02
Умер актер из сериалов «Метод Фрейда» и «Кремлевские курсанты» Алексей Аптовцев
13:58
Российские пловцы поставили новый рекорд на юниорском ЧМ в Румынии
13:49
Площадь природных пожаров в Краснодарском крае превысила 11 гектаров
13:36
Парад новых вкусов: что ждет гостей на «Балтика Фест»

Сейчас читают

«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025