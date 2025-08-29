Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 1 по 7 сентября 2025 года.

Начинается переосмысление: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2025

Уже с 1 сентября Сатурн, как строгий учитель, начинает тестировать нас на зрелость. Он старается привлечь внимание к слабому месту, над которым нужно поработать. Двигаясь в ретроградном направлении, владыка кармы возвращается в знак Рыб, запуская тем самым период «кармической перезагрузки». Всплывают незавершенные дела, старые страхи и отношения, требующие осознания и закрытия.

Возможны задержки при оформлении официальных документов или пересмотр долгосрочных целей. Лучше вернуться к отложенным делам, особенно связанным с темой искусства, психологии, благотворительности. Однако это благоприятный период для отказа от вредных привычек, укрепления интуиции и веры в себя, для оформления творческих идей в конкретные проекты. Благодаря проработке подсознательных установок происходит постепенное избавление от иллюзий и подавленных обид.

Весь период Солнце и Меркурий, находясь в трудолюбивой Деве, имеют связующую нить с Юпитером. Это дает невероятный заряд позитива и уверенность в успехе, усиливает интерес к путешествиям и другим культурам, духовности и социальным вопросам, помогает найти верные решения в юриспруденции. В это время мы хорошо видим перспективы, что создает идеальные условия для анализа и планирования, решения серьезных задач, связанных с профессиональной реализацией и достижением конкретного результата.

Можно раскрыть у себя способности к языкам, талант писателя, журналиста или блогера. На этом этапе легче повлиять на мнение другой стороны и убедить в своей правоте. Тенденции недели дают прекрасные возможности завязывать нужные контакты и перспективные знакомства. Однако важно быть авторитетом в тех знаниях, с помощью которых мы намерены продвигаться. Для бизнеса, торговли, коммерческих и финансовых дел, учебы, работы с документами и техникой это благоприятное время. Успех ждет тех, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу, организаторские качества и смело берется за работу.

Энергия для решения затяжных проблем во взаимоотношениях личного и делового формата появляется благодаря гармонии Венеры и Марса. Рабочие дни недели подходят для переговоров, творческих и социальных проектов, посещения культурно-досуговых мероприятий.

Очередной коридор затмений можно считать открытым с 7 сентября. Лунное затмение нас ожидает на оси Рыбы–Дева и настраивает на трансформацию тела и души. Полная Луна в водном пространстве знака Рыб повышает уровень тревожности и дестабилизирует психоэмоциональное состояние. Возможна слабость и искаженное восприятие информации. Уравновесить противостоящие силы Солнца и Луны можно чередованием расслабления и труда.

Не стоит на эти дни планировать дела, требующие активности и внимания, подписывать важные документы и совершать крупные покупки. Не рекомендуется стричь волосы, употреблять алкоголь и тяжелую пищу, проводить незапланированные медицинские вмешательства. Используйте будние дни для продуктивной работы, анализа и плавного старта проектов, а выходные посвятите отдыху и рутинным делам.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов получится организовать на дому рабочий процесс или заняться обустройством дома или дачи. При этом не забывайте расслабляться и давать себе отдых. Постарайтесь избавиться от вещей, которыми не пользуетесь много лет.

В питании отдайте предпочтение домашней еде и молочным продуктам. В рабочем коллективе складываются доверительные и теплые отношения. Вам сейчас по силам выявить причинно-следственные связи произошедших событий и прийти к правильному выводу.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам фортуна помогает в укреплении деловых связей или в романтических отношениях. Полезных и приятных встреч становится больше.

Участие в соревнованиях, конкурсах, презентациях или вебинарах привлечет к вам всеобщее внимание и вовлечет в дискуссионный процесс. Близкие люди или деловые партнеры порадуют вас хорошими новостями или предложат что-то интересное. Период благоприятен для заключения мировых соглашений, увлеченности любимым делом, проведения досуга с детьми.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам уютное жилье, полный холодильник и уравновешенный быт задает основу эмоциональной стабильности и спокойствия. Заработать можно на сферах, связанных с обслуживанием, продовольствием и пищеблоком, недвижимостью и арендой помещений.

Больше времени уделите близким людям, детям или родителям. Хорошие дни для занятий домашними делами и наведения порядка на участке. Главное не переутомляться, так как чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на настроении и появится стремление заесть стресс.

Рак — гороскоп на неделю

Раки способны включиться в несколько дел одновременно, не чувствуя усталости и раздражения. Рядом с вами окажутся энергоемкие люди, способные усилить вашу продуктивность. Много знакомств, встреч, информации, производящей на вас позитивное впечатление.

Отличный период для участия в дискуссиях и переговорах, написания деловых бумаг и заявлений, учебы и подготовки документов для сделок. Деловые встречи с партнерами окажутся весьма успешными. Курсы ораторского искусства поставят грамотную структурированную речь.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов обостряется интуиция, подсказывающая, откуда возможно получить дополнительные доходы. Выгодной окажется покупка путевки на отдых, запас медицинскими препаратами и БАДами. Облегчается процесс получения налоговых льгот и социальных выплат.

Шум и суета будет тяготить вас, поэтому поищите возможность провести максимум времени в спокойной обстановке. Для аккумулирования энергии необходимо отдыхать, высыпаться, перезагружаться на природе. Желательно добавить водные процедуры.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя предвещает встречи с друзьями и просто с интересными людьми. Будет с кем поговорить на разные темы, вместе мечтать, ставить цели и строить планы. Активно взаимодействуя с окружающими, не забывайте о решении своих задач.

Вы узнаете много интересного и полезного для себя на этой неделе. Это хорошее время, чтобы заняться корректировкой некоторых черт характера или поработать над новым стилем в одежде или макияже. Также это удачный период для ведения блогов, онлайн-преподавания или обучения.

Весы — гороскоп на неделю

Весам необходимо замедлиться и пересмотреть нагрузки. Решающую роль сыграют интуитивные подсказки. Благодаря их следованию вы не допустите ошибок и поймете, как достичь поставленных целей.

Открываются новые профессиональные перспективы на нише творчества и искусства. Настройте себя на правильное принятие происходящего и задайте новый старт своим проектам. Черпать энергию можно в состоянии медитации и расслаблении, занятий йогой и другими оздоровительными практиками.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов появится возможность взяться за новое дело или отправиться в далекую поездку с близкими по духу людьми. Влияние позитивных тенденций способны сделать вас влиятельной и магнетической личностью. Вы настроены на проявление инициативы и творческой мысли.

Сложности вас не пугают, а мотивируют. Научитесь отпускать и не держаться за старое. При необходимости прибегните к помощи друзей и коллег, так как в одиночку сложнее добиться успеха.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы способны справиться со всеми испытаниями, многое увидеть в новом ракурсе и почувствовать себя уверенней и выносливей. Смело беритесь за сложные дела и долгосрочные проекты. У вас хватит сил и выдержки справиться с ними.

При этом важно держать контроль над временем и энергией. Начальство будет благосклонно к вам, поэтому стоит воспользоваться этим моментом для привлечения внимания к своей персоне. Вам могут предложить перспективную должность с хорошей зарплатой и щедрым социальным пакетом.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов вероятны необычные знакомства и запоминающиеся встречи с людьми других культур, а также поддержка влиятельных покровителей. Вы настроены на одну волну с окружающими людьми, а они с уважением относятся к вашим интересам.

Рядом окажутся те, на кого можно положиться. Удачные стечения обстоятельств ожидаемы в деловой сфере. Перспективы открываются перед вами на пути к личностному росту, во время путешествия, в ходе научных конференций или симпозиумов.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям звезды обещают денежные поступления от удачных сделок или выгодного применения своих профессиональных навыков. Для карьерного роста необходимо четкое планирование. В этот период возможны перемены в деловой сфере или рабочем коллективе, выгодные предложения по работе, улучшение бытовых условий.

Есть возможность заключить удачные соглашения по бизнесу и совершить банковские операции. Хорошее время избавиться от старых привычек, которые доставляли вам хлопоты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб период благоприятен, чтобы наладить личные и деловые отношения, принять участие в культурно-досуговых мероприятиях, встретиться с друзьями и сходить на свидание. Повышается шанс встретить подходящего вам партнера. Вы настроены на волну тех, кто вам дорог и интересен.

Устройте своим избранникам приятный сюрприз, организуйте романтическую поездку или выход в свет. Совместные увлечения будут вносить как разнообразие, так и гармонизировать отношения.