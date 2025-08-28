Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025

Лето закончилось и унесло с собой жару за окном. Однако небесные тела собираются поддать жару в жизни каждого иначе, а именно своими перемещениями и новыми положениями в недрах космоса.

О том, чего ждать осенью каждому из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Лилия Зарипова.

Лилия Зарипова

Астропсихолог

Гороскоп на сентябрь 2025 для всех знаков зодиака

В сентябре на каждого повлияют два затмения — полное лунное 7 сентября и неполное солнечное 21 сентября, которые образуют собой коридор затмений на оси Дева-Рыбы.

Читайте также Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 2025

«Очень судьбоносно он пройдет для Дев, Рыб, Близнецов и Стрельцов. Представителям этих знаков стоит быть начеку, держать себя в руках, не делать скоропостижных выводов и не браться ни за что действительно важное. Но в этот период могут прийти звоночки о том, что пора что-то менять в своей жизни — в источниках дохода, в карьере, в работе. И пространство будет звонить новыми возможностями», — отметила астролог.

Но как на остальных людей, кроме этих четырех знаков зодиака, будут влиять затмения? Для начала стоит отметить, что они ушли с воинственной оси Овен-Весы, на которой пребывали практически 2,5 года. Это говорит о том, что наступит новая эра — без конфликтов и без каких-то военных вмешательств, все будет совершаться в более спокойном ключе.

Также ось Дева-Рыбы простимулирует людей прислушаться к внутреннему голосу и к эмоциям, разобраться в своих чувствах. И, конечно, многим для этого лучше обратиться к психологу и поговорить с ним о том, что накопилось, о тревогах и думах.

Однако сентябрь будет хорош в другом из-за находящейся в знаке Льва Венеры — планеты удовольствия, любви, красоты и малых денег. У незамужних появится отличный шанс найти вторую половинку, начать знакомство с кем-то интересным для них, активно пофлиртовать. И звезды советуют быть щедрыми и благородными, дарить подарки — Венера это любит, потому и люди в ответ проявят благосклонность.

Гороскоп на октябрь 2025 для всех знаков зодиака

В октябре Нептун — тяжелая планета — встретится с Сатурном в знаке Рыб. Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам в это время следует быть особенно осторожными с законом, брать на себя ответственность, расширяться во что-то новое и развивать навыки — ведь октябрь будет достаточно воинственным. Из-за этого все будут нервные и напряженные.

Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Марс окажется в Скорпионе, и при этом соединится с точкой Лилит. Звезды советуют обязательно застраховать свои автомобили и не лезть на рожон и в конфликты. А при виде агрессивно настроенного человека отступить, промолчать, уйти.

Гороскоп на ноябрь 2025 для всех знаков зодиака

В ноябре наберет силу Плутон. Делить аспект при этом он будет с Ураном.

«Что это принесет? Для начала все, что связано с онлайном — интернет, ноу-хау технологии и искусственный интеллект — начнет опять набирать силу. Потому наступит время в это окунуться. Тем более, что в этом поможет сам Плутон, на 20 лет оказавшийся в знаке Водолея. И, чтобы не оказаться за бортом прогресса, его нужно внедрять в свою жизнь, изучать и в дальнейшем это удастся монетизировать», — подчеркнула астролог.

С середины ноября Венера перейдет в знак Скорпиона. Из-за этого забурлят страсти между супругами и партнерами, в отношениях будет много романтики и секса, но через какие-то конфликты, препятствия и отстаивание интересов. Чтобы лишний раз не наломать дров, в таких столкновениях с родными и любимыми людьми лучше напомнить себе об испытываемых к ним чувствах и отступить.

Овен — гороскоп на осень 2025

Овен осенью выдохнет. Но ненадолго.

Представителям этого знака зодиака стоит иметь в виду, что возможность передохнуть у них будет только осенью и частично зимой. Потом придется собрать волю в кулак и вспомнить о своей работоспособности.

Также осень станет хорошим временем для подчистки долгов и взятии на себя ответственности перед новым витком жизни.

Телец — гороскоп на осень 2025

Тельцов осенью поджидает много искушений.

Исходить они будут от Черной луны, а точнее — кармического демона-искусителя Лилит. Потому представителям этого знака зодиака следует быть аккуратными в сфере денег и в принципе финансовых решений.

В особенности им не следует расходиться с деловыми партнерами хотя бы до конца 2025 года.

Близнецы — гороскоп на осень 2025

Близнецы пройдут через небольшие проблемы со здоровьем, потому с ним им следует быть особенно аккуратными.

Также, если у представителей воздушного знака зодиака есть судебные незаполненные листы или в целом какие-то судебные обязательства, то осенью их обязательно нужно разрешить.

И, возможно, Близнецам придется походить по государственным инстанциям, чтобы доказывать свою правоту.

Рак — гороскоп на осень 2025

Раков осенью ждет много разных новых «плюшек».

Все дело в том, что в их знак пришел Юпитер, который и будет за них ответственен.

Возможно Ракам предложат новую должность, также у них в принципе могут появиться дополнительные источники дохода. Однако представителям этого знака зодиака стоит быть осторожней и не нарушать закон.

Лев — гороскоп на осень 2025

Львы наконец-то выдохнут и начнут собирать себя по кусочкам.

Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025

Но не нужно расслабляться. Ведь на представителей огненного знака зодиака будет влиять планета-трансформатор. Поэтому Львам могут приходить разные озарения, например, относительно их карьеры, заработка и даже личной жизни.

Однако для следования этим идеям им нужно будет взять себя в руки и переть напролом.

Дева — гороскоп на осень 2025

Для Дев эта осень станет судьбоносной.

Представителей земного знака зодиака сильно помотало за последние два года по кризисам и стрессам, и что-то или кто-то постоянно пропадало из их жизней.

Сейчас пройдет последний виток этих терний, после чего Девы наконец-то смогут выйти к звездам. Но для этого им нужно взять себя в руки и идти вперед, не забывая о своей ключевой способности — принимать какие-то решения после тщательного анализа ситуации.

Весы — гороскоп на осень 2025

Весов ждет благосклонность активных в этот период планет.

Они будут раздавать представителям воздушного знака зодиака самые разные подарки и буквально искупают в своем внимании, благодаря чему тем захочется измениться в лучшую сторону. Время для этого будет самое подходящее, потому Весам следует смело идти вперед и не бояться заявлять о себе.

И еще — быть не просто уверенными, а самоуверенными.

Скорпион — гороскоп на осень 2025

Скорпионы осенью в полной мере проявят свою ядовитую натуру.

В представителях водного знака зодиака буквально забурлят агрессия и прошлые обиды. Однако звезды советуют быть внимательнее — возможно, корень этих обид кроется в самих Скорпионах.

Также не стоит принимать поспешных решений и прибегать к обману. Лучше обратить внимание на свое здоровье и автомобиль, если он есть.

Стрелец — гороскоп на осень 2025

Стрельцам придется взять всю свою волю в кулак.

Да, последние два года представителей огненного знака зодиака сильно штормило — но в ближайшие три месяца им достанутся только отголоски затихающей бури и ограничений.

Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

А дальше они снова почувствуют в себе силы жить и двигаться дальше и в принципе станут сильнее. Главное, не опускать руки и выдержать этот период достойно.

Козерог — гороскоп на осень 2025

Козероги будут работать, работать и еще раз работать.

Этой осенью работа особенно любит представителей земного знака зодиака, потому их ее ждет много — только успевай зарабатывать деньги.

Однако им не следует забывать и о себе, и о необходимости иногда переводить дух.

Водолей — гороскоп на осень 2025

Водолеи к осени, вероятно, уже успели наломать дров.

Потому теперь им нужно держать себя в руках, не эмоционировать, не рубить с плеча и не делать поспешных выводов о других людях.

Звезды в принципе не советуют Водолеям осенью принимать каких-либо важных судьбоносных решений, как и до конца 2025 года.

Рыбы — гороскоп на осень 2025

Перед Рыбами осенью встанут вопросы карьеры и профессиональной сферы в целом. А, возможно, и космического предназначения.

Вселенная считает, что им не стоит отвергать то старое, чем они занимались.

И, возможно, представителям водного знака зодиака следует вернуться к этому и даже не бояться прыгнуть туда с головой, как в омут.