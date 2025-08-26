Reuters: Россия и США обсуждали ряд энергетических сделок в августе

Reuters: Россия и США обсуждали энергетические сделки ради мира на Украине

Официальные лица России и США на фоне поиска решений по урегулированию конфликта на Украине обсудили несколько энергетических сделок. Об этом сообщает Reuters.

Так, по словам источников агентства, в разговоре сторон затрагивалось возможное возвращение американской компании ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы закупок Россией оборудования из США для проектов по сжиженному природному газу, в частности, для «Арктик СПГ 2» компании НОВАТЭК на Гыданском полуострове, который на данный момент находится под западными санкциями.

Обсуждения, по данным Reuters, проходили во время визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву в начале августа, а также на российско-американском саммите на Аляске 15 августа.

Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Об этом писал 5-tv.ru. Трамп отметил, что ранее Киев неоднократно обращался с просьбами о финансовой поддержке, и получал сотни миллиардов долларов. По его словам, в общей сложности Украина получила около 350 миллиардов. При этом нынешняя администрация отказалась от безвозвратных выплат и перешла к продаже вооружений через НАТО.

