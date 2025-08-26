Reuters: Россия и США обсуждали ряд энергетических сделок в августе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Дискуссия проходила, в том числе во время визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Ради мира на Украине: Россия и США обсуждали энергетические сделки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: Россия и США обсуждали энергетические сделки ради мира на Украине

Официальные лица России и США на фоне поиска решений по урегулированию конфликта на Украине обсудили несколько энергетических сделок. Об этом сообщает Reuters.

Так, по словам источников агентства, в разговоре сторон затрагивалось возможное возвращение американской компании ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы закупок Россией оборудования из США для проектов по сжиженному природному газу, в частности, для «Арктик СПГ 2» компании НОВАТЭК на Гыданском полуострове, который на данный момент находится под западными санкциями.

Обсуждения, по данным Reuters, проходили во время визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву в начале августа, а также на российско-американском саммите на Аляске 15 августа.

Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Об этом писал 5-tv.ru. Трамп отметил, что ранее Киев неоднократно обращался с просьбами о финансовой поддержке, и получал сотни миллиардов долларов. По его словам, в общей сложности Украина получила около 350 миллиардов. При этом нынешняя администрация отказалась от безвозвратных выплат и перешла к продаже вооружений через НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

16:05
Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково
15:49
Россиян предупредили о волне обострений психических расстройств через 10-20 лет
15:32
Будете выглядеть моложе: советы стилиста при выборе стрижки
15:14
Жители ЮЗАО Москвы отправили в ДНР и Запорожье 115-й гуманитарный груз
14:58
«Кушать и слушать музыку»: «Дискотека Авария» о популярности гастрофестивалей
14:42
Reuters: Россия и США обсуждали ряд энергетических сделок в августе

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025