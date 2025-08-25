Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Соединенные Штаты больше не выделяют деньги на украинский конфликт. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что ранее Киев неоднократно обращался с просьбами о финансовой поддержке, и получал сотни миллиардов долларов. По его словам, в общей сложности Украина получила около 350 миллиардов. При этом нынешняя администрация отказалась от безвозвратных выплат и перешла к продаже вооружений через НАТО.

«Мы больше не тратим деньги на Украину. Нас обдирал президент, который не знал, что делает. Честно говоря, я не виню Украину. Они просто приходили и просили 100 миллиардов долларов — и получали их. Так они получили 350 миллиардов. Теперь мы зарабатываем деньги. Я не хочу зарабатывать на Украине. Я хочу, чтобы конфликт закончился, потому что я хочу спасти жизни. Чтобы вы понимали, мы больше не тратим деньги на этом. Теперь мы продаем оружие НАТО», — заявил Дональд Трамп.

Трамп также подчеркнул, что его предшественник Джо Байден оказывал помощь без учета последствий, фактически передавая средства безвозвратно. Действующий президент добавил, что ему удалось добиться от альянса увеличения оборонных расходов до 5%.

В тот же день американский лидер заявил, что рассматривает украинский кризис как результат личностного конфликта. Он уточнил, что конкретные гарантии безопасности для Украины пока не обсуждались, а возможность их предоставления в формате НАТО он исключил еще 15 августа.

