В Госдуме предложили обязательную индексацию зарплат для всех работодателей

|
Элина Битюцкая
Необходима привязка к уровню инфляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении обязательной ежеквартальной индексации заработной платы как в государственных, так и в частных организациях.

В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, подчеркивается необходимость привязки индексации к уровню инфляции.

Миронов предложил внести изменения в Трудовой кодекс России, чтобы установить обязательную индексацию зарплат для всех работодателей, включая государственные органы, местные власти, а также частные компании. В беседе с РИА Новости он уточнил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.

«В бюджетной сфере индексация чаще всего проводится на ежегодной основе, но даже там она не всегда успевает за ростом цен», — отметил депутат.

По его словам, 15,2% работников получают зарплату в диапазоне от 22,4 до 40 тысяч рублей в месяц, а 20% — от 40 до 60 тысяч рублей. Миронов также добавил, что с учетом текущих цен на продукты, лекарства и транспорт минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже 60 тысяч рублей.

