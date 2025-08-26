Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково

Собянин: завершено строительство детского сада в Бескудниковском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге мессенджера МАХ рассказал о завершении строительства нового детского сада в Бескудниково.

Учреждение можно назвать уникальным. Детский сад расположен на участке свыше десяти тысяч квадратных метров, вмещает 350 детей и сделан по индивидуальному дизайнерскому проекту.

«В садике 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и есть все для гармоничного развития детей, в том числе бассейн. Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту», — отметил Собянин.

