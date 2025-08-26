Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 21 0

Учреждение рассчитано на 350 воспитанников.

Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: завершено строительство детского сада в Бескудниковском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге мессенджера МАХ рассказал о завершении строительства нового детского сада в Бескудниково.

Учреждение можно назвать уникальным. Детский сад расположен на участке свыше десяти тысяч квадратных метров, вмещает 350 детей и сделан по индивидуальному дизайнерскому проекту.

«В садике 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и есть все для гармоничного развития детей, в том числе бассейн. Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге откроют 30 новых школ и 26 детских садов в 2025 году. Из  этого числа 27 образовательных учреждений уже 1 сентября откроют свои двери для учеников.

Новые школы строятся по «петербургскому» стандарту, который включает спортивное ядро, лаборатории и другие современные объекты. Кроме того, в текущем году был проведен капитальный ремонт в 104 школах, 69 детских садах и 18 колледжах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

16:05
Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково
15:49
Россиян предупредили о волне обострений психических расстройств через 10-20 лет
15:32
Будете выглядеть моложе: советы стилиста при выборе стрижки
15:14
Жители ЮЗАО Москвы отправили в ДНР и Запорожье 115-й гуманитарный груз
14:58
«Кушать и слушать музыку»: «Дискотека Авария» о популярности гастрофестивалей
14:42
Reuters: Россия и США обсуждали ряд энергетических сделок в августе

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025