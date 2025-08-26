Уголовное дело завели на фирму-организатора восхождения альпинистки Наговициной

Сын туристки обратился в Следственный комитет РФ и призвал принять меры для ее спасения.

В Киргизии завели уголовное дело в отношении фирмы, которая организовала восхождение Натальи Наговициной. Сын альпинистки уверен: его мать до сих пор жива. Он обратился к главе российского Следственного комитета и попросил помочь организовать аэровидеосъемку на пике Победы и принять все возможные меры для спасения Наговициной.

Альпинистка застряла на высоте более семи тысяч метров из-за перелома ноги. Спасательная операция была приостановлена в связи со сложными погодными условиями. В горах сейчас идет снег и практически нулевая видимость.

