Китай продлит безвизовый режим для россиян до 2027 года

Дарья Орлова
Он был введен еще осенью 2025-го.

Сколько будет длиться безвизовый режим в Китае для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Китайские власти решили сохранить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — сообщил дипломат.

По его словам, россияне с обычными загранпаспортами смогут находиться на территории Китая без оформления визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических поездок, деловых визитов, посещения родственников и друзей, транзита и путешествий с экскурсионными целями.

«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», — добавил Го Цзякунь.

Напомним, тестовый 30-дневный безвизовый режим для россиян Китай ввел осенью 2025 года. Позже Владимир Путин подписал аналогичный указ для граждан КНР, позволяющий им приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней.

