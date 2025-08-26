Не пойдет по стопам мамы? Алсу рассказала, кем мечтает стать ее дочь
У девушки уже есть план, чем она хочет заниматься в дальнейшем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дочь певицы Алсу Сафина хочет связать жизнь с наукой
Певица Алсу призналась, что ее 18-летняя дочь Сафина решила не идти в шоу-бизнес, хочет заниматься наукой. Об этом она рассказала в разговоре с ТВ Mail.
«Она у нас научный деятель. На биохимика будет учиться», — сказала Алсу.
В этом году девятилетний сын певицы по имени Рафаэль пойдет во второй класс. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом, отметила звезда. Алсу также призналась, что часто помогает сыну с домашними заданиями.
У певицы трое детей от брака с бизнесменом Яном Абрамовым: две дочери — 18-летняя Сафина, 17-летняя Микелла, а также сын Рафаэль. Известно, что Микелла активно увлекается музыкой, хотя решила стать юристом. Рафаэль тоже тянется к творчеству и мечтает в будущем стать композитором.
