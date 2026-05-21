«Не хотим ни под кого косить»: новый состав Serebro не равняется на экс-участниц

Участницы нового состава Serebro не стараются быть похожими на предшественниц

Новый состав группы Serebro не намерен жить в тени своих предшественниц и копировать чей-то успех. Об этом они заявили корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

По словам участниц, их карьера началась с мощного рывка, так как за их плечами уже был сценический опыт.

«У меня в целом сразу была уверенность, поэтому не было такого, что мы как-то потихонечку взлетали. Мы сразу зашли на уверенном и очень дерзком», — сказала артистка Диана Рак.

При этом девушки утверждают, что с уважением относятся к прошлым составам группы, в том числе к певице Ольге Серябкиной, которая более 13 лет была лицом музыкального коллектива. Несмотря на это, ни на нее, ни на других экс-участниц Serebro они не равняются.

«Мы сразу поняли, что наш состав — это новое прочтение, новое звучание. Мы не старались быть похожими на предыдущих участниц», — подчеркнула певица Дарья Кузнецова.

Артистка Айгуль Валиулина добавила, что публика всегда будет искать сходства, но их это мало заботит, ведь всем угодить не получится.

«Но мы себе очень нравимся. Мы не хотим специально ни под кого косить», — подчеркнула Дарья Кузнецова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный деятель искусств России, продюсер группы Serebro Максим Фадеев намерен привлечь к новому составу музыкального коллектива мировую аудиторию. В его планах записать песни на разных языках.

