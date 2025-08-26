Получили гражданство: четыре российских хоккеиста сыграют за сборную Индонезии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Натурализация была одобрена в рамках сотрудничества с РФ для развития спорта в стране.

Получили гражданство: четыре российских хоккеиста сыграют за сборную Индонезии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре российских хоккеиста получили гражданство и сыграют за команду Индонезии

Четыре российских хоккеиста — Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин — получили индонезийское гражданство и смогут выступать за национальную сборную. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Двое защитников, Нурисламов и Безруков, с 2023 года играют в клубах Индонезии и уже сотрудничают со сборной страны. Голкипер Хабибуллин и нападающий Молчанов также влились в состав национальной команды.

Это произошло в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между Россией и Индонезией, подписанного в июне 2025 года. Оно предусматривает развитие хоккея и укрепление спортивных связей.

Для Индонезии, как страны с невысоким уровнем популярности хоккея, выход на новый уровень через привлечение российских игроков открывает перспективы для роста и популяризации этого вида спорта в регионе.

Участие опытных российских хоккеистов в индонезийской сборной может значительно повысить уровень команды и способствовать развитию хоккея в Юго-Восточной Азии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

20:22
Захарова: посольство РФ делало все для спасения Наговивициной на пике Победы
20:10
Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак
20:01
Уголовное дело завели на фирму-организатора восхождения альпинистки Наговициной
19:56
Слетел с катушек: в Великобритании дельфин пытался утопить двух женщин
19:49
Советовалась с экстрасенсами: дочь миллиардера потеряла почти все свои деньги
19:41
Повысить туристический поток: Таиланд запускает акцию с бесплатными рейсами

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025