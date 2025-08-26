Советовалась с экстрасенсами: дочь миллиардера потеряла почти все свои деньги

Дочь миллиардера потеряла почти все свои деньги после консультаций с экстрасеном

Наследница состояния медиагруппы Thomson Reuters Тейлор Томсон потеряла более 80 миллионов долларов из-за инвестиций в криптовалюту, сделанных после консультаций с экстрасенсами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Активами Томсон управляла ее близкая подруга, Эшли Ричардсон. Лишившись денег, дочь миллиардера подала на нее иск.

Вложения были сделаны после того, как девушки посоветовались с экстрасенсами. Эшли Ричардсон фактически взяла на себя управление криптовалютными активами своей подруги. В период стремительного роста рынка в 2021 году, Ричардсон распоряжалась криптопортфелем подруги, стоимость которого превышала 140 миллионов долларов.

Однако уже к середине 2022 года ситуация резко изменилась: обвал криптовалют серьезно ударил по инвестициям. Согласно оценке консалтинговой компании Guidepost Solutions, совокупные потери Томсон превысили 80 миллионов долларов.

Юристы Томсон утверждают, что Ричардсон без согласования с владелицей активов совершила свыше 450 тысяч транзакций. Сама же Ричардсон обвинения отвергла и заявила, что действовала исключительно по поручению Томсон. При этом никаких официальных договоров между подругами не заключалось, все их договоренности были устными.

В 2023 году Томсон подала иск против Ричардсон, а также против компании Persistence. По словам истца, именно в токен этой компании (XPRT) Ричардсон направила около 40 миллионов долларов из ее средств, вложив туда же и значительную часть собственных денег. Когда стоимость токена практически обнулилась, Томсон потребовала через суд компенсацию в размере 25 миллионов долларов, утверждая, что Ричардсон и Persistence действовали в сговоре.

В ответ Ричардсон подала встречный иск на десять миллионов долларов, обвинив подругу в клевете. По данным издания, Томсон сумела урегулировать претензии к Persistence, однако судебное разбирательство против Эшли Ричардсон продолжается.

