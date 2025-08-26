Захарова: посольство РФ делало все для спасения Наговивициной на пике Победы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Дипломаты поддерживали контакт с родственниками альпинистки с первого дня.

Захарова: Посольство РФ делало все для спасения Наговициной на пике Победы

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Посольство России в Киргизии предпринимало все возможные усилия для активизации работы по спасению альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Поводом для ее заявления стало обращение сына альпинистки Михаила, которое ранее распространили СМИ. В своем послании он обратился к Следственному комитету, Генеральной прокуратуре и Министерству иностранных дел с просьбой подключиться к поискам. Мужчина отдельно настаивал на необходимости применения дронов для обследования района.

Михаил уверен, что его мать еще жива. Он настаивает на том, что Наталья является опытной альпинисткой и обладает хорошей физической подготовкой.

В Следственном комитете отреагировали на обращение. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил связаться с МЧС и наладить взаимодействие для установления обстоятельств происшествия и возможной помощи альпинистке.

В то же время Федерация альпинизма России заявила, что официального запроса от сына женщины в их адрес не поступало.

«Я не знаю, сын ли это Натальи Наговициной», — отметил президент организации Александр Пятницын.

По последним данным, Наговицина находится на высоте около 7200 метров. Она получила перелом ноги и не имеет возможности самостоятельно спуститься с горы.

