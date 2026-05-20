Больше миллиарда долларов: в аукционном доме Christie's прошли рекордные торги

Один из лотов рекламировала Николь Кидман.

В аукционном доме Christie's удалось выручить более миллиарда долларов на торгах

Вечер рекордных торгов прошел в аукционном доме Christie's. За несколько громких лотов удалось выручить больше миллиарда долларов. Лидером стала картина Джексона Поллока «Номер 7A». Масштабное полотно в фирменной капельной технике ушло с молотка за 181 миллион долларов.

Еще 107 миллионов принес бронзовый бюст работы Константина Бранкузи — «Данаида». Теперь это вторая самая дорогая скульптура, когда-либо проданная с молотка. Интерес к лоту во многом подогрел промо-ролик с участием актрисы Николь Кидман.

Обновился и рекорд для работ Марка Ротко. За картину «Два зеленых и красная полоса» отдали 98 с половиной миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой статуи, установленной в центре Лондона. Работа появилась на улице Ватерлоо плейс — скульптура изображает фигуру с закрытым флагом лицом, размещенную рядом с памятниками королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориалом участникам Крымской войны. При этом художник не стал раскрывать, кому именно посвятил произведение.

