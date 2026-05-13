Страх в большом городе: как сдать практическую часть экзамена на права с первого раза

В 2026 году кандидаты в водители все также учат 800 вопросов по правилам дорожного движения и все также нервно гадают, как же подготовиться к практической части экзамена.

«Город» в ГИБДД ощущается, как прыжок с парашютом: инструктаж прослушан, теория вызубрена, а в решающий миг подкашиваются ноги. Чтобы такого не произошло и все совершилось с первой попытки, 5-tv.ru спросил секреты удачной сдачи экзамена у преподавателя теории в автошколе и автоинструктора Виктории Сучковой.

Что изменилось в процедуре сдачи на права в 2026 году

С 28 мая 2026 года на сайте ГИБДД начнет публиковаться федеральный рейтинг автошкол. При его составлении будут учитывать долю выпускников, сдавших экзамен с первого раза, и аварийность по их вине. А в сами программы обучения добавили темы об опасном вождении и правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах.

Обновления коснулись и самого экзамена:

Сократили срок на первую попытку сдачи практики. После 12 мая 2026 года у кандидатов будет всего 60 дней, чтобы сдать практический экзамен после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода;

Добавили новое условие пересдачи теории. Если кандидат не уложится в отведенные полгода на сдачу практики, ему придется заново сдавать теоретический экзамен;

Ввели запрет на использование электроники во время теоретической части экзамена. Если у экзаменуемого обнаружат гаджеты, его результаты аннулируют, а пересдать экзамен разрешат лишь через год. Для контроля во всех аудиториях установят камеры и микрофоны.

А с 1 марта 2027 года запланирован полномасштабный переход на электронные медицинские справки. Данные о медосмотрах по форме 003-в/у будут передавать напрямую из Минздрава в Госавтоинспекцию. При наличии электронных сведений бумажные справки на экзаменах требовать перестанут. А если заключение о прохождении врачебной комиссии уже есть в ЕГИСЗ (Единой системе здравоохранения), медсправка вообще не потребуется.

Как выбрать автошколу, где качественно подготовят к экзамену

Первым делом в автошколах обычно обсуждают количество практических часов. Минимальный курс подойдет тем, кто уже раньше учился в автошколе, или тем, кто меняет иностранные права на российские.

Также при покупке курсов могут навязать скрытые доплаты, не прописанные в договоре.

А вот некачественное преподавание теории и недокат практических занятий — признаки уже недобросовестного преподавания. Если инструктор с первых занятий не проявляет интереса или повышает голос, лучше сразу попросить поменять его.

В каком возрасте проще сдать на права

Учиться в автошколе можно с 16 лет и даже сдать экзамен в ГИБДД, но с нотариально заверенным письменным разрешением родителей. Однако сами права выдадут только в день совершеннолетия.

«Чем моложе, тем легче учиться. Это я вам прямо говорю как инструктор со стажем 15 лет. Это прям 100%», — заверила Сучкова.

Чтобы за полтора-два года не растерять навыки, лучше хотя бы раз в месяц брать занятия с инструктором — самостоятельные поездки с родственниками за рулем в этот период запрещены.

В какое время года в автошколе дадут больше практики

Учиться водить лучше в прохладное время года.

«Зимой намного опаснее, намного противнее — ужасные погодные условия, гололед, снегопад. Нужно ученику научиться самому банальному — щетки почистить, дворники, отстукивать лед со стекла. Не видно разметку даже», — объяснила автоинструктор.

После сложного зимнего обучения действительно легче и спокойнее в бою — а это очень важно для водителя, только привыкающего к быстрому ритму дорог.

«Люди, которые учатся летом, чаще всего становятся „подснежниками“ — теми, кто зимой не ездит, боится. Поэтому, чем хуже условия погодные во время обучения, тем легче вам будет потом ездить в одиночестве», — уточнила Сучкова.

Кстати, посещение занятий не привязано к прописке. Поэтому зимой можно найти автошколу поближе к месту проживания — так проще будет выбираться из дома в стужу.

Сдавать экзамен тоже возможно в любом ГИБДД страны. Для этого кандидат в водители платит госпошлину, и Госавтоинспекция делает запрос в ту автошколу, где проходило обучение, там дают ответ — и все! Можно сдавать не по прописке.

Механика или автомат: на какой коробке передач проще сдать экзамен

Вечный вопрос: механика или автомат.

«Мальчишки почему-то последнее время выбирают автомат. Девчонки чаще садятся за механическую коробку передач, что неудивительно», — поделилась автоинструктор.

Само обучение стандартизовано. С точки зрения конкретных навыков — умения парковаться или проходить «змейку» — разницы, на чем учиться, почти нет. В автошколе дают одни и те же элементы, будь то механика или автомат. На экзамене в ГИБДД то же самое: перечень упражнений единый для всех.

Разве что минимальное количество часов практики отличается, но разница в два часа несущественная. И еще один нюанс: в некоторых местах обучение на автомат стоит дороже.

Обучение на механике сложнее, зато оно дает право управлять автомобилями с любой коробкой передач, дает азы понимания функционирования машины и в целом учит комплексному восприятию дороги.

«Автомат очень сильно расслабляет водителя. Потому что за него машина думает по факту. А механика все-таки любого водителя держит в стимуле, потому что нужно и знаки видеть, и передачи переключать, и замечать, где пешеход пошел. Постоянно в движении водитель находится и морально, и мысленно, и руками, и ногами, то есть все время механика держит в стимуле больше, чем автомат. Автомат все-таки расслабляет. Естественно, на автомате легче ездить», — считает эксперт.

Как сдать практику на автодроме с первого раза

Экзамен всегда начинается с трех базовых элементов: «бокс» — гараж/парковка под 90 градусов, эстакада и параллельная парковка. Иногда добавляют разворот в три приема.

Главное правило — чем медленнее скорость, тем точнее маневр.

«Бокс»

Кандидату нужно подъехать передними колесами к первой линии разметки, выкрутить руль вбок. Тут можно медлить.

Затем экзаменуемый едет, пока в обоих боковых зеркалах не увидит правую и левую линии разметки. Затем надо переключиться на заднюю передачу, выровнять руль и аккуратно заехать в бокс.

Самое страшное — задний бампер, им нельзя коснуться задней линии.

«Вот здесь нужна практика, практика и еще раз практика, потому что сюда надо заехать раз 20, чтобы понять габариты автомобиля», — посоветовала автоинструктор.

Эстакада

Классический способ — заехать на подъем с ручником.

«На этом подъеме нужно остановиться. Ставим нейтральную, отпускаем сцепление, чтобы ваша ножка передохнула, потому что на экзамене ваша нога будет трястись, и вам вот этих двух секунд вполне хватит на то, чтобы успокоиться», — подсказала эксперт.

Дальше надо поднять ручник и плавно отпустить тормоз. Машина зафиксирована. Затем выжать сцепление, включить первую, дать газ до 2,5–3 тысяч оборотов и удержать. Главное — зафиксировать педаль газа. Затем начать поднимать сцепление, пока перед автомобиля не начнет приподниматься, словно кошка перед прыжком.

Опустить ручник — машина без отката едет вперед. На спуске прижать сцепление и остановиться — упражнение выполнено.

Параллельная парковка

На этом задании лучшие друзья — зеркала.

Нужно проехать карман, смотреть в правое зеркало, пока не покажется линия. Включить заднюю, опустить правое зеркало до предела — на экзамене это разрешено — и завести заднее правое колесо на линию. Затем выкрутить руль до упора вправо, пока в левом зеркале не появится угол парковки.

«Здесь начинается самое интересное, где ошибаются большинство. Нужно проехать на прямых колесах. Если мы переедем, то заденем заднюю линию разметки. Если не доедем — не въедем в сам парковочный карманчик. То есть здесь есть три варианта: кто-то смотрит по правому зеркалу и ставит линию разметки примерно где-то между ручек, кто-то оборачивается и смотрит в другое стекло. Тогда нужно довести, получается, начальную линию до одной трети стекла. Кто-то по колесу ориентируется», — сказала Сучкова.

Как сдать практику в городе с первого раза

Утвержденные маршруты экзамена часто публикуют на Госуслугах или в самом подразделении ГИБДД. А сдавать экзамен теперь можно в любом отделении страны, независимо от прописки, — достаточно заплатить госпошлину и запросить данные из автошколы.

«По вождению экзамен можно сдать с первого раза. Для этого нужно колоссальное спокойствие, как минимум. <…> Чтобы сдать наверняка, нужно успокоиться и слопать шоколадку. И настроение прекрасное, и память хорошо работает», — считает эксперт.

Практическая часть экзамена — это тест на внимательность и стрессоустойчивость. Инспектору в первую очередь нужно убедиться, что кандидат безопасен для дороги. Поэтому правило № 1 — успокоиться. Можно взять в рот леденец и рассасывать во время движения. Это отвлекает мозг от панических мыслей.

На экзамене важно не стесняться переспрашивать, если не расслышали команду, иначе можно выполнить маневр неправильно и получить штрафные баллы.

Около 90% успеха — накатанные часы практики и еще 10% — спокойствие.

Какие знаки вызывают больше всего проблем

Самые сложные для новичков знаки связаны с остановкой и стоянкой:

«Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» часто путают, хотя у них разные зоны действия и исключения;

Знаки с дополнительными табличками вызывают затруднения: новички не всегда понимают, как интерпретировать комбинации;

Знак парковки в сочетании с другими указателями тоже может запутать;

Знак «Движение без остановки запрещено». На экзамене часто боятся останавливаться перед этим знаком и лишь замедляются — это грубейшая ошибка. Увидев табличку, надо полностью остановиться и, только убедившись в безопасности, продолжать путь.

Чтобы не ошибаться, лучше разбирать реальные дорожные ситуации. Проезжая по городу, проговаривать себе вслух, какие знаки действуют на данном участке и как они влияют на правила движения.

Еще закрепить теорию на практике поможет:

Наблюдение за опытными водителями. Полезно обращать внимание, как они реагируют на знаки, перестраиваются, оценивают дистанцию;

Тренировки в разных условиях. Можно, например, самостоятельно попросить инструктора провести занятия в час пик или на сложных перекрестках;

Записывать вопросы. Все непонятное на уроке лучше разобрать, чтобы не забыть проблемные места, иначе они всплывут в неподходящий момент.

Из-за чего чаще всего проваливают практику

Самое частое нарушение на экзамене — превышение скорости.

Так, элемент «езда с разрешенной максимальной скоростью» требует ехать 60 километров в час в населенном пункте, но если висит временный знак, он приоритетнее. Поэтому стоит держать 59 километров в час — километр запаса спасет от провала.

Другой капкан — «лежачий полицейский» со знаком 20. Перекатившись через него, нельзя сразу ускоряться, если нет таблички с протяженностью ограничения: знак действует до первого перекрестка. Превышение даже на пять километров в час дает штрафные баллы и отказ в выдаче прав.

Еще одна тонкость: пешеходов необходимо пропускать перед поворотом, на «зебре» и на регулируемых переходах. Если же человек перебегает дорогу в неположенном месте, водитель не обязан уступать, но если пешеход уже вышел на проезжую часть, надо притормозить во избежание ДТП.

Как в дальнейшем перебороть страх вождения

Многие новички допускают типичную ошибку: они либо вообще не ездят, и тогда страх только растет, либо ездят слишком агрессивно, пытаясь таким образом перебороть себя.

Правильный подход — системный и спокойный — о нем рассказала психолог, психосоматолог и EMDR-терапевт Анастасия Суфиева.

«Начинать нужно с малого. Не с трассы и не с часа пик в городе, а с пустой парковки. Потом — тихая улица, затем — более оживленная. И каждый день немного дальше, но без спешки», — отметила Суфиева.

Так тело и разум привыкнут к новой реальности. Если в один из дней сесть за руль вновь покажется особенно тяжело — есть смысл передохнуть.

«Страх, который игнорируют, становится травмой. Страх, который уважают, становится учителем», — подчеркнула психосоматолог.

Существует также психотерапевтическая техника EMDR, или ДПДГ — десенсибилизация и переработка движением глаз. Изначально она была разработана для работы с травмой, но невероятно эффективна и при тревоге.

«Результат такой: то, что раньше вызывало панику, становится просто информацией. Вы понимаете свой страх, но он теряет эмоциональный заряд. Вы можете сидеть за рулем спокойно, потому что ваша нервная система больше не воспринимает это как угрозу», — пояснила эксперт.

Еще полезно найти себе компанию: не инструктора, а просто человека, с которым комфортно и безопасно.