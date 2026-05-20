Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций

ВОЗ: мир столкнулся с учащением опасных вспышек инфекций

Вспышки различных инфекционных заболеваний на планете происходят все чаще и приводят к более тяжелым последствиям для человечества. К такому выводу пришли Глобальный совет по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк в совместном отчете.

Согласно тексту опубликованного доклада, текущий уровень устойчивости мирового сообщества к грядущим пандемиям остается недостаточным. Мир пока не стал более безопасным местом в эпидемиологическом плане.

Эксперты подчеркнули, что распространение болезней оказывает колоссальное деструктивное влияние не только на систему здравоохранения, но и на мировую экономику, политическую стабильность и социальную сферу. Вспышки инфекций существенно замедляют возможности государств для последующего восстановления.

Специалисты отметили, что десятилетние усилий и финансовых вложений в медицину не успевают за стремительно растущими угрозами. Ситуация осложняется экологическими потрясениями и геополитическими конфликтами.

В Глобальном совете по мониторингу готовности, который был создан в период борьбы с лихорадкой Эбола в 2013–2016 годах, заявляют о необходимости внедрения независимого механизма для постоянного контроля за биологическими рисками.

Для эффективного противодействия новым угрозам эксперты призывают страны заключить Соглашение о пандемии, которое гарантирует равный и справедливый доступ всех государств к современным вакцинам, методам тестирования и лекарственным препаратам.

При этом подчеркивается, что объем международной помощи на развитие здравоохранения сейчас упал до критических отметок за последние 17 лет.

Новые вспышки инфекций

Сейчас внимание медиков приковано сразу к нескольким инфекционным угрозам. Одной из них стала вспышка хантавируса, зафиксированная на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Судно вышло из аргентинского порта Ушуайя, после чего среди пассажиров и членов экипажа выявили случаи заражения штаммом Андес.

По данным международных организаций, заболели 11 человек, трое из них скончались. Особую обеспокоенность специалистов вызвало то, что именно этот штамм хантавируса в редких случаях может передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Обычно же такие инфекции распространяются через грызунов и их выделения.

Еще одним тревожным примером стала ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения из-за риска распространения инфекции за пределы отдельных регионов. Эбола считается одной из самых опасных вирусных болезней: при отдельных вспышках летальность может достигать крайне высоких показателей.

