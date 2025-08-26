Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак умер 26 августа на 66-м году жизни. Об этом сообщил врио главы региона Александр Дронов.

«Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак», — написал он в своем Telegram-канале.

Дронов подчеркнул, что Прусак руководил регионом в трудное для страны время. По его словам, решительность, профессионализм и готовность брать на себя ответственность помогли области достичь значимых результатов в социальном и экономическом развитии.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что Прусак неизменно защищал интересы Новгородчины, что подтверждается многочисленными государственными наградами.

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года. С 1991 по 1995 год он занимал пост главы администрации области, а в 1996 году был избран губернатором и оставался на этом посту до 2007-го.

За годы службы Прусак был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы и ордена князя Ярослава Мудрого V степени. В 2005 году он стал лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники, а в 1996-м получил благодарность президента за вклад в проведение выборной кампании главы государства.

