В Москве не будут переименовывать связанные с Украиной улицы

Эфирная новость 21 0

Городские власти не намерены следовать дурному примеру киевского режима.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Москва не собирается переименовывать столичные улицы и объекты, связанные с Украиной.

Как заявил сегодня мэр Сергей Собянин, у городских властей есть дела поважнее, чем следовать дурному примеру киевского режима, который последние десять лет избавляется от всего, что связано с Советским Союзом.

К тому же сами москвичи неоднозначно относятся к изменениям привычных названий. Так что мы по-прежнему можем приехать на Киевский вокзал, пройти по пешеходному мосту Богдана Хмельницкого, прогуляться по Украинскому бульвару или набережной Тараса Шевченко, а также съездить к знакомым на улицу Леси Украинки или Ивана Франко.

