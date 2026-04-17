Спор из-за квартиры закончился гибелью женщины в Люберцах

Мурад Устаров
Убийцу задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В подмосковных Люберцах мужчина напал с ножом на семейную пару из-за квартирного спора. В результате инцидента погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла 16 апреля в многоэтажном доме на проспекте Победы. Известно, что нападавший приобрел квартиру в ипотеку под залог этого же жилья. Но из-за невозможности расплатиться за нее банк решил продать недвижимость семейной паре.

Новые собственники неоднократно требовали от прежнего хозяина съехать с их квартиры. Во время визита мужчина пригласил владельцев на кухню, где во время вспыхнувшего конфликта ударил женщину ножом в грудь, а мужчину — в спину и живот.

Получив тяжелые ранения, пострадавшие смогли выбраться из дома и укрыться в одном из ближайших магазинов. Нападавший преследовал их до магазина, но не рискнул зайти внутрь и скрылся. Позже его задержала полиция.

Прибывшие к месту происшествия врачи не смогли спасти пострадавшую — она умерла по дороге в больницу. Ее супруг находится в реанимации. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Верховный суд РФ оправдал жителя Башкирии Дениса Голова, осужденного за педофилию. Он оказался за решеткой из-за подставы бывшей жены, которая хотела присвоить себе квартиру его матери. Мужчина пробыл в колонии более трех лет.

