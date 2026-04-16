Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Часть праха прославленной балерины Майи Плисецкой и ее мужа, композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.

В своем совместном завещании они прописали, чтобы их прах развеяли на территории России. Супруги были кремированы в Германии после смерти: Плисецкая ушла из жизни в мае 2015 года, а Щедрин — в августе 2025-го.

Известно, что одну часть праха развеяли над рекой Окой в ноябре прошлого года, другая теперь захоронена на кладбище в столице. Церемония прошла при участии Большого театра.

Майя Плисецкая — народная артистка СССР и символ отечественного балета ХХ века. Прославилась исполнением партии Одетты- Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды в балете Александра Глазунова, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева и Кармен в «Кармен-сюите».

Родион Щедрин, автор опер «Левша» и «Очарованный странник», создал «Кармен-сюиту» специально для своей супруги. Его творчество продолжает зрителей ведущих театров России.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что именно Щедрин и Плисецкая помогали пережить ей все кризисные моменты.

