«Не просто бывшая девушка Лепса»: Аврора Киба нашла новый способ прославиться

Анастасия Антоненко

Двадцатилетняя красавица дебютировала в качестве актрисы. Сыграла она саму себя!

Московский международный кинофестиваль

Блогер Аврора Киба заявила, что начала снимать реалити-шоу «Кибалэнд», чтобы всем доказать, что она не только бывшая Григория Лепса, а что-то еще значит в этой жизни без него. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.

По ее словам, романтика с известной личностью — это не предел мечтаний. Прославиться можно и без этого, особенно, если жизнь интересная и кипит событиями.

«Главная цель в том, чтобы показать, что я не просто бывшая девушка Лепса, я кто-то еще, и у меня есть личность, и у меня очень интересная жизнь, многогранная. И я очень хочу познакомиться с аудиторией, более того — познакомить их со мной», — рассказала Аврора.

Киба добавила, что в проекте играет саму себя. Это ее дебют в роли актрисы. По словам блогера, она еще не профессионал в этой области, но с удовольствием учится и пробует новые форматы творчества.

«Я тоже немножко попробовала себя в роли актрисы в последнее время. Конечно, не на профессиональном уровне, но тоже ничего, как говорится. Учусь, пробую. Сейчас снимаем мое новое реалити-шоу <…> под названием „Кибалэнд“. <…> Я в предвкушении», — поделилась бывшая Лепса.

Еще одна сетевая знаменитость, которая буквально шокировала публику, была экс-участница «Дома-2» и многомиллионный блогер Алина Ян. Не словами, а только образом она заставила всех говорить о себе.

Все дело в том, что она появилась в свете в максимально открытом образе и с небольшой «пикантностью» — небритыми подмышками.

