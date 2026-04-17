Несет только пользу? Как сладкая газировка влияет на мужскую маскулинность

Daily Mail: сладкая газировка может влиять на мужскую маскулинность

Напитки Coca-Cola и Pepsi способны увеличивать размер тестикул и повышать уровень тестостерона у мужчин. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследование, проведенное специалистами, было направлено на изучение влияния углеводных напитков на репродуктивную систему. Ученые разделили подопытных мышей на несколько групп: одни пили только Pepsi или Coca-Cola, другие — их смесь с водой в пропорции 50/50, а остальные употребляли простую жидкость.

В ходе эксперимента эксперты выяснили, что у особей, употреблявших чистую газировку в течение 15 дней, половые органы стали значительно крупнее, а показатели мужского гормона в крови выросли по сравнению с контрольной группой, получавшей обычную воду. Так, концентрация тестостерона у мышей, пивших чистую газировку, достигла примерно 30 нмоль/л, в то время как у «трезвенников» этот показатель составил около 23 нмоль/л.

«Результаты продемонстрировали, что высокие дозы Pepsi-Cola или Coca-Cola могут способствовать росту и развитию семенников», — резюмировали авторы работы.

Это открытие стало неожиданностью, так как ранее считалось, что сахар и обработанные продукты только снижают фертильность. Несмотря на сенсационные выводы, медики призвали мужчин не злоупотреблять газированными напитками ради сомнительного эффекта.

Ученые предположили, что за стимуляцию гормонов может отвечать кофеин, однако накопленные ранее данные подтверждают связь сладкой воды с ожирением, диабетом и болезнями сердца.

Кроме того, долгосрочные последствия такого влияния на организм остаются неизученными. Исследование проводилось на мышах, которые не участвовали в спаривании, поэтому переносить эти результаты на людей без дополнительных клинических испытаний преждевременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.