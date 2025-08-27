В Каспийском море у побережья Дагестана произошло землетрясение

Мария Гоманюк
Местные жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Носов; 5-tv.ru

Землетрясение произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Об этом стало известно из сообщения Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным экспертов, подземный толчок магнитудой 6,0 произошел примерно в 23:33 по московскому времени. Это случилось в 41 километре к северо-западу от Дербента, Республика Дагестан. Уточнялось, что очаг залегал на глубине 12 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом некоторые жители Махачкалы приняли решение покинуть свои дома, опасаясь очередных толчков. Соответствующие кадры появились в социальных сетях и Telegram-каналах.

Толчки граждане ощутили не только в Махачкале, но и в Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и на других территориях республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки. Первое сейсмособытие было зафиксировано на расстоянии 180 километров от Петропавловска-Камчатского, а второе в 219 километрах от города.

