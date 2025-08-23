Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Данные зафиксировал Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Фото: © РИА Новости

Землетрясение на Камчатке

Два землетрясения магнитудой 5,2 зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Первое сейсмособытие произошло на расстоянии 180 километров от Петропавловска-Камчатского в 16:22 по местному времени (07:22 по Москве). Очаг залегал на глубине 60,1 километров. Его магнитуда составила 5,3.

Второе землетрясение сейсмологи зафиксировали на расстоянии 219 км от Петропавловска-Камчатского в 19:58 по местному времени (10:58 по Москве). Очаг залегал на глубине 25,7 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что геологическая служба США заявила о землетрясении магнитудой 8,0 в проливе Дрейка. Американские сейсмологи объявили угрозу цунами. Позже сейсмологи пересмотрели силу толчков — до 7,5. Очаг природной стихии залегал на глубине 10 километров. Пролив Дрейка омывает берега Южной Америки и Южных Шетландских островов в Антарктиде. Название пролив получил в честь английского мореплавателя, адмирала и известного капера Фрэнсиса Дрейка.

Землетрясение на Камчатке
