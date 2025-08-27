Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 9 0

Гарантии безопасности нужно предоставить как Киеву, так и Москве.

Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими сторонниками стремится сделать мирные переговоры по украинскому конфликту невозможными. Такую позицию высказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

«Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры по украинскому кризису», — отметил он во время выступления перед представителями прессы.

К тому же он добавил, что гарантии безопасности следует предоставить как Киеву, так и Москве.

До этого, 24 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона рассчитывает на безуспешность попыток от стран Запада по препятствованию процессу урегулирования на Украине. Как он пояснил, западные страны стараются нарушить процесс, который президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заложили в ходе встречи на Аляске.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский анонсировал переговоры с Турцией и Ближним Востоком. При этом он заявил, что подготовка к встречам проводится на высшем уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Начинается переосмысление: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентяб...

Последние новости

4:39
Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать мирные переговоры по Украине
4:24
Что изменится для водителей с 1 сентября 2025: госпошлины, запрет на вождение и ТО
4:08
Букет для учителя — наживка для аферистов: самые опасные схемы перед 1 сентября
3:50
Не Дубай? Киркоров назвал будущее место обучения своих детей
3:33
Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
3:17
Подросток умер после употребления трех пачек лапши быстрого приготовления

Сейчас читают

Практически равны нулю: спасатель оценил шансы на спасение застрявшей на пике Победы россиянки
В Каспийском море у побережья Дагестана произошло землетрясение
Начинается переосмысление: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025