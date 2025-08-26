«На этой неделе»: Зеленский анонсировал переговоры с Турцией и Ближним Востоком

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Глава киевского режима заявил, что подготовка к встрече ведется на высшем уровне.

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Зеленский анонсировал переговоры с Турцией и Ближним Востоком

На этой неделе состоятся переговоры Украины с Турцией и странами Ближнего Востока. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Итак, на этой неделе состоятся контакты с Турцией, со странами Персидского залива и с европейскими государствами», — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент Украины пообещал, что Киев приложит максимальные усилия, чтобы прекратить боевые действия. Подготовка к переговорам ведется на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский хочет получать от США миллиард долларов ежемесячно на закупки оружия. Он такде надеется, что вклад в обеспечение безопасности Украины внесет Норвегия. Если точнее — поддержит Киев в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и морской безопасности.

По информации газеты Bild, в период с начала специальной военной операции в феврале 2022 года Германия выделила на поддержку Украины уже порядка 50 миллионов евро.

Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

