В домах тряслись стены и мебель: жители Дагестана рассказали о пережитом землетрясении
Специалисты оценивают вероятность повторных толчков.
В Дагестане во время землетрясения в домах стряслись стены и мебель
На южные регионы России обрушилось землетрясение магнитудой 6,0. Самые сильные толчки зафиксировали в Махачкале и Каспийске. А первыми удар стихии ощутили футболисты — прямо во время матча.
В магазинах товары падали с полок. В домах тряслись стены и мебель. Люди в панике выбегали на улицы. Землетрясение ощутили и в других регионах — Чечне, Ставрополье, Астраханской области, а также в Казахстане и Азербайджане.
Предварительно, эпицентр находился в Каспийском море, в 50 километрах от побережья. Сейчас специалисты оценивают вероятность повторных толчков.
«Я пошатнулся и упал, я не успел ничего собрать, у меня была легкая паника, и она все усиливалась, пока все не остановилось», — рассказал очевидец Магомед Юсупов.
Обошлось без жертв и пострадавших. По информации МЧС, серьезных разрушений нет. Подача воды и электричества не нарушена. Все социальные объекты работают в обычном режиме.
