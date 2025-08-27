Россия готовится к сезону ОРВИ и гриппа

В России распространяется новый штамм коронавируса «Стратус»

В регионах России стремительно распространяется новый штамм коронавируса «Стратус», сообщили в Роспотребнадзоре. Этому способствует, в том числе холодная погода, которая установилась в центральной части страны. По словам специалистов, также не дремлют ОРВИ и грипп. Наиболее эффективным средством профилактики остается вакцинация. В Петербурге у станций метро открыли специальные пункты, где можно сделать прививку. Стоит ли в этом году ждать более ранней эпидемии гриппа — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

В России распространяется новый штамм коронавируса. На этот раз люди рискуют заразиться «Стратусом».

«Он изменил свой генетический ход и легче обходит тот иммунитет, который у нас с вами есть. Кто-то прививался и ревакцинировался, кто-то переболевал. Да, он преодолевает…» — сообщила академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Вместе с тем, ползет вверх и заболеваемость гриппом. Оно и понятно — знойную жару в Центральной России резко сменили холода. Неподготовленные теперь кашляют и шмыгают носом.

«Лето кончается и уже… ночью начинается понижение температуры. И поэтому люди начинают простужаться. Еще солнышко как бы светит, но уже меньше греет», — рассказывает жительница Санкт-Петербурга Валентина Грибова.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Возможностей подцепить вирусы и бактерии — становится больше.

«Прибытие людей из курортов, из разных стран, начало сбора учеников в школах, начало работы детских садов… Поэтому такая многофакторная вещь происходит, из-за которой заболеваемость, конечно, повышается», — объясняет Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор.

Но стоит ли готовиться к преждевременному пику, или пока ситуация в пределах нормы?

«В прошлом году у нас эпидемия была очень поздняя, хотя привычные сроки в последние несколько лет все-таки были, ну скажем где-то — с конца ноября-начала декабря по середину марта. Как она будет в этом году, спрогнозировать сложно», — признается Дарья Даниленко, замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Когда бы ни начался сезон эпидемий, в Петербурге к нему уже готовятся — стали проводить вакцинацию. Прививка, отмечают врачи, поможет если не полностью избежать болезни, то легче ее перенести. Проводят вакцинацию в поликлиниках. Но к особо занятым прививочные кабинеты приехали сами.

Мобильные пункты работают почти у каждой станции метро с 08:30 до 19:30. Поэтому успеть можно даже после работы. Одно условие — прививают здесь только с 18 лет.

Сначала проверка здоровья, а потом укол. Занимает процедура десять минут, нужен лишь паспорт. Врачи рекомендуют вакцинироваться заранее, до пика сезонной заболеваемости — иначе могут возникнуть осложнения.

«У меня закончилось все ларингитом, то есть у меня пропал голос. Потом пришлось еще дополнительно посещать фониатра, чтобы восстановить голосовые связки», — рассказывает актриса Екатерина Новикова.

Уберечь себя можно и другими способами. Например, соблюдая простые правила и рекомендации.

«Нужно минимизировать нахождение в людных местах, в метро, где большое скопление людей. Соблюдать правила личной гигиены. Как укрепить свой организм? Ну можно пропить курс витаминов…» — советует врач-терапевт Анна Мосина.

И если об иммунитете к гриппу позаботились ученые и врачи, то подготовить организм к сезону заболеваемости — уже ответственность каждого из нас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.